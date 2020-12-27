Son çeyrekteki atakla borsa, 2020’yi kazançla geride bıraktı. 2021’de pandeminin seyri, ekonomi yönetiminin ve TCMB’nin politikaları, makroekonomik veriler, ABD ve AB ile ilişkiler takip edilecek. Yüksek iskontolu BİST, 2021’de 1.800’lere ulaşabilir.

Borsa İstanbul (BİST) için 2020, tarihinin en iyi yıllarından biri oldu. BİST-100, özellikle yılın son üç ayında yükseliş trendini yakalayarak rekor üstüne rekor kırdı.

Borsanın son beş yıldaki performansına baktığımızda ise 2018 hariç dört yılın kazançla tamamladığı görülüyor. 2016’yı yüzde 9 getiriyle kapatan BİST-100, 2017’de ise son beş yılın en iyi yıllık kazancına imza attı ve yüzde 50 getiriyle yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 2018 yüzde 21 kayıpla geride kalsa da 2019’da ibre tersine döndü.

Yıla 888,7’den başlayan BİST-100, yıl içinde 836,8’e kadar gerilese de 2019’u 1.144 ile kapatarak yüzde 29’luk kazanca imza attı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.