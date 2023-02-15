ARA
Bist 100
4948,08
9,83%
Bist 100
Dolar/TL
18,849
0,0544%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2016
-0,1451%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0718
-0,1895%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1113,11
-0,98%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsa İlk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu

Borsa İlk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 9,74 değer kazanarak 4.944,31 puana yükseldi.

15 Şubat 2023 | 13:10
Son Güncellenme: 15 Şubat 2023 | 13:23
0
Borsa İlk yarıda sert yükseldi... En fazla kazandıran sektör iletişim oldu

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 438,96 puan değer kazanarak 4.944,31'e çıktı. Toplam işlem hacmi 26,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,92 ve holding endeksi yüzde 9,45 değer kazandı. Mali endeks yüzde 9,27, hizmetler endeksi yüzde 9,28, teknoloji endeksi yüzde 9,00 ve sanayi endeksi yüzde 9,47 değer kazandı. En fazla kazandıran yüzde 9,99 ile iletişim oldu.

En fazla işlem gören 5 hisse 

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, gerileyen hisse bulunmuyor. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik, Şişecam oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.

Analistler, yurt içinde alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini ifade ederek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketliliğin yakından takip edileceğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında ise ABD'de dün tahminlerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasaların dalgalı seyrettiğini aktaran analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1113,11 -0,98%
  • ALTIN ONS 1836,72 -1,04%
  • BIST 100 4948,08 9,83%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,849 0,0544%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2016 -0,1451%
  • EURO/USD 1,0718 -0,1895%
  • INGILIZ STERLINI 1,20633 -0,93413%
  • JAPON YENI 133,436 0,305%
  • KANADA DOLARI 1,33957 0,43486%
  • RUS RUBLESI 74,415 1,1073%
Günün En Çok Okunanları
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
Bakan Akar'dan terhis açıklaması
GERİ
İLERİ
204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
İsdemir'de üretime ara verildi
Deprem felaketinde 9. gün: AFAD son durumu açıkladı
Merkez Bankası'ndan 10 ilde yeni kullandırılacak kredilere ilişkin karar
Rus ekip enkazda bulduğu 150 bin doları teslim etti
Erdoğan: Enkaz altından 8 binin üzerinde insan sağ çıkarıldı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL