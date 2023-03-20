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Borsa güne düşüşle başladı (20 Mart 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 azalışla 5.119,58 puandan başladı.

20 Mart 2023 | 10:11
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Borsa güne düşüşle başladı (20 Mart 2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,33 değer kaybederek 5.119,58 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60'la spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,78 azalışla 5.136,44 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam edebileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak para politikası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.

Analistler, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileriyle birlikte bankacılık krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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