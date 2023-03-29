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Borsa güne düşüşle başladı (29.03.2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 4.803,11 puandan başladı.

29 Mart 2023 | 10:25
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Borsa güne düşüşle başladı (29.03.2023)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,17 değer kaybederek 4.803,11 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39'la spor, en çok gerileyen yüzde 0,82'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kaybederek 4.811,45 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bugün ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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