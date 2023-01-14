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  • Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (9-13 Ocak 2023)

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (9-13 Ocak 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,68 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 30,82 ile Sasa Polyester Sanayi olurken, en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 17,30 ile Anadolu Efes oldu.

14 Ocak 2023 | 11:24
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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (9-13 Ocak 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,68 kayıpla 4.984,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.601,25 puanı, en yüksek 5.416,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 9,98 azalışla 4.643,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,74 kayıpla 8.232,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,21 düşüşle 4.203,32 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 9,89 azalışla 5.556,29 puana geriledi.

Sasa Polyester Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,82 ile Sasa Polyester Sanayi oldu. Sasa Polyester Sanayi’yi yüzde 16,07 ile Kiler Holding, yüzde 13,85 ile Kimpur Poliuretan Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,30 ile Anadolu Efes, yüzde 16,45 ile Ege Endüstri, yüzde 16,10 ile Arçelik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 275 milyar 159,63 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 188 milyar 280 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 185 milyar 886 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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