Borsa İstanbul'da gong Söke için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı.

Gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ulusoy Un ve Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Ulusoy, Ulusoy Un Hissedarı Onur Erhan Ulusoy, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Pamir Karagöz katıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Söke Değirmencilik, bu halka arza gelen yüksek taleple, 581 milyon TL halka arz geliri ve 787 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik eden Ergun, şunları kaydetti:

"Dünyanın içinden geçtiği süreç, iklim değişikliği, salgın, savaş, tedarik zincirinin bozulması ve sosyal olaylar, gıda arz güvenliğinin önemini giderek artırmaktadır. Sürdürülebilir tarımın uçtan uca tüm sürecini yürüten veya bu sürecin bir parçası olan şirketlerimizin, ihtiyaç duydukları finansmanı sermaye piyasamız aracılığıyla sağlamaktan bu açıdan dolayı çok mutluyuz. Ben, bu sektöre örnek olan, sektörü vizyonerlikleri ile büyüten, Günhan Bey'e ve ailesine, rahmetli babalarına teşekkür ediyorum. Rahmetli Fahrettin Bey'i hayırla yad ediyorum. Söke Değirmencilik, sofralara getirdiği gibi sermaye piyasamıza da bereket getirsin. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Söke Değirmencilik'e borsamız ailesine 'hoş geldiniz' diyorum.”

"Artık Türkiye nüfusunun yüzde 1’i Söke Un'un ortağı"

Söke Üst Yöneticisi (CEO) Başar Kılıç ise 60 yıl önce kurulan ve sağlam temeller üzerinde yükselen Söke Un'un çevreye saygı, topluma güven ilkeleriyle hareket ettiğini ve yüksek kaliteli ürünlerini tüketicileriyle buluşturduğunu söyledi.

Kılıç, evlerdeki kullanıcıların, unlu mamul üreticilerinin, profesyonel usta ve şeflerin tercihinin Söke Un'u Türkiye'nin en bilinen un markası yaptığını anlatarak, "Bugün elde ettiğimiz başarının temel taşlarından biri de budur." dedi.

Bugün çalınan gong ile başlayan seansla artık Türkiye nüfusunun yüzde 1’inin Söke Un'un ortağı olduğunu vurgulayan Kılıç, mutluluk ve sorumluluk bilinciyle tüm paydaşların beklentilerini karşılamak için dün olduğu gibi Söke Un olarak bugün ve yarın da çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"68,7 milyar TL’lik toplam talep tutarı Borsa İstanbul tarihinin en güçlü talebi oldu"

Ulusoy Un ve Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy ise Kasım 2014’de Borsa İstanbul’un ilk un firması Ulusoy Un için gongunu çalmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Babam, Ulusoy Un’un Kurucusu ve Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy, o günkü konuşmasında, insanların sofralarına güvenle tüketebileceği ürünleri ulaştırmanın her zaman önceliğimiz olduğunu söylemişti. İşte bu gösterdiği yolda bizler de adım attık. Son tüketiciye ulaşmak üzere Türkiye'nin güçlü perakende markası Söke’yi kendi bünyemize kattık." diye konuştu.

Ulusoy Un’un halka arzı sonrası yaşadığı ivmeyi Söke’ye de taşımak istediklerini anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

"Halka açılmayı 8 yıldır tecrübe eden biri olarak, halka açılmak kurumsallaşmanızı hızlandırıyor, sizi daha şeffaf hale getiriyor ve hedeflerinizi görünür kılıyor. Her 3 ayda bir yatırımcımızla paylaşmamız gereken bir karnemiz var. Bu da bizleri, yöneticileri bu hedeflere doğru giderken çok daha yüksek performans ile çalışmaya motive ediyor. Bu nedenlerle halka arz tecrübemizle Söke'nin güçlü markasıyla hedefimize hızla ilerleyeceğine inancımız tam. Bu inancımızda yalnız olmadığımızı görmek bizleri çok heyecanlandırdı. Halka arz ile aramıza katılan 787 bin ortağımız da bizimle aynı fikirde."

Ulusoy, tüketicinin Söke'ye olan raftaki güveninin borsaya da yansıdığını vurgulayarak, "Söke, halka arza gelen talep ile bir rekora imza attı. Halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL'nin 118 katı, 68,7 milyar TL’lik toplam talep tutarı Borsa İstanbul tarihinin en güçlü talebi oldu. Böyle bir halka arzı gerçekleştirmenin gururunu yaşatan tüm yatırımcılarımıza, Söke'nin geleceğine gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tamamı sermaye artırımı şeklinde gerçekleşen halka arzdan aldıkları güçle, yapacakları yatırımlarla Söke'yi sadece un değil, unlu mamuller sektörünün de lider markası yapmayı hedeflediklerini belirten Ulusoy, 1969 yılında Fahrettin Ulusoy’un zahire dükkanından başlattığı bu girişimin sermaye piyasalarının da verdiği destek ve güçle global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi.

QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Pamir Karagöz ise 60 yıllık köklü geçmişi ve yüzde 20 pazar payı ile Türkiye'nin markalı un pazarının lideri ve bilinirliliği en güçlü markalarından olan Söke Un'un halka arzını rekor bir talep büyüklüğü ile tamamlayarak sermaye piyasalarına kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Söke'nin halka arzı hakkında

QNB Finansinvest liderliğinde hisse satış fiyatı pay başına 7,5 TL olarak 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke, Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Söke’ye, halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL’nin 118 katı gelen talep ile Borsa İstanbul tarihinin en yüksek talep katsayısı gerçekleşti. Ayrıca 68,7 milyar TL’lik toplam talep tutarı da Borsa İstanbul tarihinde bir halka arza gelen en yüksek tutarda talep oldu.