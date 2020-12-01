Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin 200 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi’ne satışına ilişkin, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan aldığımız fiyatının çok üstünde” dedi. Satışının Borsa İstanbul’un halka arzdan önceki son mihenk noktalarından biri olduğunu kaydeden Sönmez, borsanın halka arzının bir-iki yıl içinde yapılacağını açıkladı.

Sönmez, NTV’de fonun gündeminde yer alan son gelişmeleri değerlendirerek, “Borsa istanbul’da Varlık Fonu olarak stratejik yabancının her zaman olmasını istedik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) çıkma taleplerini iletti, 2019 yılı sonu bu hisselerini devraldık. Varlık fonu hissesinin satışı değil, EBRD’den aldığımız hisseyi başka bir stratejik yatırımcıya sattık. Halka arz öncesi genelde bu tür yatırımlarda değer yaratmak amaçlı stratejik azınlık hisselerin devreye girdiği oluyor. Katar Yatırım Fonu otoritesi, dünyanın en büyük varlık fonlarından biri. Daha önce New York borsasına yatırım yapmış, Londra borsasında yüzde 10,3 hissedarı. Bizim açımızdan halka arzdan önceki son mihenk noktalarından biri. Bundan sonra borsanın halka arzında giden bir süreci göreceğiz bir-iki yıl içinde” dedi.

Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun 200 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi’ne satışına ilişkin ise, “EBRD’den aldığımız fiyatının çok çok üstünde bir rakamdı sattığımız. Varlık Fonu’nun önemli bir kar ettiğini söyleyebilirim. Katar Yatırım Otorite’sinin hissesini arttırma planı şuan için yok” diye konuştu.

Sönmez, şöyle devam etti:

“Borsa İstanbul’un piyasa değeri Gayri Safi Milli Hasıla oranı şuan yüzde 25’lerde. Neden yüzde 50-75’lere çıkmayacağını düşünmeyelim? Bu büyümeye yaklaşmakta olduğumuz yerde halka arzı yapacağız. Bir iki yıl içerisinde. 2021-2021 yılları borsa için halka arz için pencere olacak. Doğru zamanı bulmaya çalışıyoruz.”