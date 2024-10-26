ARA
DOLAR
34,31
0,17%
DOLAR
EURO
37,10
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3030,64
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
8908,47
0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket (28 Ekim-1 Kasım)

Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket (28 Ekim-1 Kasım)

Borsada bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket bulunuyor. İşte o şirketler ve temettü miktarları

26 Ekim 2024 | 11:33
Son Güncellenme: 26 Ekim 2024 | 12:02
Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket (28 Ekim-1 Kasım)

Borsa İstanbul'da, şu an itibarıyla 28 Ekim-1 Kasım haftasında temettü dağıtacak 5 şirket bulunuyor. İşte o liste:;

1 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AGYO)

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AGYO) Şirket pay başına net 0,1000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi 1 Kasım 2024.

2 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT) Şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi 1 Kasım 2024.

3 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) Şirket 6 taksit halinde toplamda brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.

4 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0102242 dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.

5 EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968 TL, net 0,1187968 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,0593984 TL dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3030,64 0,61%
  • ALTIN ONS 2747,85 0,43%
  • BIST 100 8908,47 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,312 0,324%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38925 0,27066%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,25 0,6729%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3063 0,1746%
  • EURO/DOLAR 1,0798 -0,2812%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0963 -0,1746%
  • STERLIN/DOLAR 1,29618 -0,09904%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL