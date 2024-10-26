Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket

Borsa İstanbul'da, şu an itibarıyla 28 Ekim-1 Kasım haftasında temettü dağıtacak 5 şirket bulunuyor. İşte o liste:;
1 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AGYO)
Şirket pay başına net 0,1000000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi 1 Kasım 2024.
2 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim 2024, ödeme tarihi 1 Kasım 2024.
3 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Şirket 6 taksit halinde toplamda brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.
4 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL kar payı açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0102242 dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.
5 EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EYGYO)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1187968 TL, net 0,1187968 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,0593984 TL dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi ise 4 Kasım.