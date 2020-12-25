25 Aralık piyasalarda gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.438,49 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile orman, kağıt, basım en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile spor oldu.

Gün içinde 1.438,49 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gerileyerek 1.422,71 puana kadar inmesine karşın daha sonra kayıplarını telafi ederek 1.426,03 puanla kapanış rekorunu tazeledi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,18 puan ve yüzde 0,01 düşüşle 1.575,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi.

Koza Altın, Gübre Fabrikaları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR? *

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Özeti, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini, yurt dışında Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 456 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5465 lira, satışta 7,5767 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6137 lira, satışta 7,6442 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,26’dan, bileşik getirisi de yüzde 14,77’den gerçekleşti.