Temettü, borsa yatırımcıları için oldukça önemli bir konu. Bir şirketin yıllık net dönem kârı üzerinden şirket ortaklarının pay alma hakkı olarak tanımlanan temettü; yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kâr olarak da ifade ediliyor. Temettü, her bir ortağın sahip olduğu hisse miktarına göre belirleniyor.

Uzmanlar; uzun vadeli yatırım stratejisi belirlerken portföylerde değerleme açısından cazip getiri potansiyeli sunan hisselerin yanında düzenli temettü ödeyen şirketlere yer verilmesinin de doğru bir strateji olacağını kaydediyor. Bu stratejiyle hisse performansı yanında temettü getirisinden de mahrum kalınmayacağına dikkat çekilirken ödeme dönemlerinde düzenli temettü dağıtan şirket hisselerine yatırımcı ilgisinin artmasının da lehte zemin yaratacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Tüm bu nedenlerle de kârını yatırımcısıyla paylaşan şirketler tercihlerde her zaman öne çıkıyor. Yine yüksek temettü verimi de o şirketin düzenli ve sürdürülebilir şekilde kâr ettiğini ve kârını paydaşlarıyla paylaştığını gösterdiği için önemli bir diğer başlık.

İş Yatırım, BİST’te işlem görüp son 3 yıl boyunca temettü ödeyen ve ödediği temettü miktarını da sürekli arttıran hisseler ile ilgili önemli bir liste hazırladı. Bu listede; 2019, 2020 ve 2021’de bir önceki yıla göre ödediği temettü miktarını artıran hisseler yer alıyor. Yatırımcıların stratejilerine yön verebilecek bu önemli listeyi detaylıca inceleyebilirsiniz.