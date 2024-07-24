Türkiye'de ikinci çeyrek bilançolarının hızlanmasına artık günler kala Citigroup'tan Türk hisseleriyle ilgili yeni değerlendirmeler geldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre Citigroup analistlerinin özellikle Türk perakende hisseleri için hedef fiyat yükselttiği gözden kaçmadı.

BİM (BIMAS) hisse fiyatı için daha önce 680 TL olan hedef fiyatını 750 TL'ye yükselten Citigroup, Coca Cola İçecek hisse fiyatı için 680 TL'den 1100 TL'ye, Migros için 550 TL'den 710 TL'ye hedef fiyat güncellemesi yaptı.

Şok Marketler (SOKM)hisse senedi için hedef fiyatını 100 TL'den 87 TL'ye düşüren Citigroup, Anadolu Efes (AEFES) hisseleri için de hedef fiyatı 190 TL'den 340 TL'ye çıkardı.