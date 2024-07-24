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Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti

Citigroup, Türk hisseleriyle ilgili yeni değerlemeler ortaya koydu. Citigroup analistlerinin hedef fiyat güncellemelerinde Türk perakende hisseleri için hedef fiyat yükselttiği dikkat çekti

24 Temmuz 2024 | 15:27
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2024 | 15:28
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti

Türkiye'de ikinci çeyrek bilançolarının hızlanmasına artık günler kala Citigroup'tan Türk hisseleriyle ilgili yeni değerlendirmeler geldi.

CNBC-e'de yer alan habere göre Citigroup analistlerinin özellikle Türk perakende hisseleri için hedef fiyat yükselttiği gözden kaçmadı.

BİM (BIMAS) hisse fiyatı için daha önce 680 TL olan hedef fiyatını 750 TL'ye yükselten Citigroup, Coca Cola İçecek hisse fiyatı için 680 TL'den 1100 TL'ye, Migros için 550 TL'den 710 TL'ye hedef fiyat güncellemesi yaptı.

Şok Marketler (SOKM)hisse senedi için hedef fiyatını 100 TL'den 87 TL'ye düşüren Citigroup, Anadolu Efes (AEFES) hisseleri için de hedef fiyatı 190 TL'den 340 TL'ye çıkardı.

 

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İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
MKK’dan Pasifik GYO (PSGYO) bedelsizi hakkında açıklama
MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
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