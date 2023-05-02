CW Enerji'nin halka arzına rekor talep

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen güneş paneli üreticilerinden CW Enerji’nin Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde 26-28 Nisan'da gerçekleştirilen halka arzı yoğun yatırımcı talebi ile tamamlandı.

CW Enerji’nin 108,60 TL birim pay fiyattan gerçekleşen halka arzına 2,36 milyon başvuru sayısı ile rekor talep geldi. Böylece 26-27-28 Nisan’da gerçekleşen halka arzda tüm zamanların rekoru kırıldı.

CW Enerji’ye, halka arz büyüklüğünün 4,97 katını aşan 13,5 milyar TL’lik talep gelirken, 2,24 milyon bireysel yatırımcının talebi karşılandı. Halka arzda ek satış hakkı ile birlikte 3,3 milyar liralık gelir elde edildi.

Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 105 milyon TL’den 123 milyon 750 bin TL’ye yükseltildi. Artırılan 18 milyon 750 bin TL’lik nominal değerli payın yanı sıra 6 milyon 250 bin TL’lik de ortak satışı gerçekleştirildi.

2,36 milyon yatırımcının talepte bulunduğu halka arzda 5 milyon TL nominal değerli pay ile ek satış hakkı da kullanılırken, CW Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 24,24 oldu. CW Enerji’nin 108,60 TL fiyatla gerçekleşen halka arzına yatırımcılardan 4,97 kat talep gelirken, satışa sunulan payların tamamına 2,24 milyon yatırımcı ortak oldu.

Bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcıların katılabildiği halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arzda, bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 4,26 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,83 katı talep toplandı. Toplamda ise planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talebe ulaşıldı.

Halka arzın büyüklüğü ek satışla birlikte 3,3 milyar TL oldu. Sermaye artışından elde edilen 2 milyar liralık gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları ile şirketin kendi tüketimine yönelik çatı ve arazi GES santralleri için kullanılacak.

"2,24 milyon yatırımcı dünyanın geleceğine ortak oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, halka arzı kurumsallaşma ve global rekabette güçlü olmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, "Halka arzımıza gelen rekor talep bizi onurlandırdı. CW Enerji olarak 13 yılda Türkiye’de çok önemli işlere imza attık. Önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni ortağımız ile büyüyeceğiz. Rekor yatırımcı talebi bir anlamda CW Enerji’ye gösterilen güvenin teyidi. Bize güvenerek ortak olan 2,24 milyon yatırımcıya teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CW Enerji’nin yıllık olarak toplam cirosunu 2022’de yüzde 374,4 artırarak yaklaşık 4 milyar 758 milyon liraya taşıdığını, net karının ise yine aynı dönem itibariyle 904 milyon TL’ye ulaştığını belirten Sarvan, şunları kaydetti:

"Hem teknolojik hem de nakit akışı açısından güçlü bir yapımız var. Toplam 44 bin 734 metrekare alan üzerinde kurulu 28 bin 230 metrekare kapalı alana sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisimizde yıllık 1.800 MWp güneş paneli üretim kapasitesine ulaştık. Bunun yanı sıra yine Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 6 bin 747 metrekare kapalı alana üretim tesisimizde, bugüne kadar Türkiye’de üretilmediği için ithal etmek zorunda olduğumuz ve güneş panellerinin üretiminde önemli bir hammadde olan EVA’nın üretimine hazırlanıyoruz. Böylece ithal girdi maliyetlerimiz de önemli ölçüde azalmış olacak.

Ayrıca yine Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 19.966 metrekare alana sahip yeni tesisimizde de bu yıl itibari ile Lityum Batarya enerji depolama sistemleri üretimine başlayacağız. Bundan böyle halka açık bir şirket olarak çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 1.900 çalışanımız ve şeffaf, hesap verebilir bir yapıyla, yeni ortaklarımıza olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacak, ihracat pazarlarında da gücümüzü göstereceğiz."

"CW Enerji’nin halka arzına aracılık etmekten gurur duyuyoruz"

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Genel Müdürü Melih Akosman ise doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği açısından önemli işlere imza atan CW Enerji’nin halka arzına aracılık etmekten duyduğu gururu ifade ederek, CW Enerji'nin halka arzında yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

Deniz Yatırım olarak halka arzlarında temel hedeflerinin yaygın talep toplamak olduğunu aktaran Akosman, "Bu işlemi de yüksek yatırımcı talebi ile tamamlamaktan ötürü son derece mutluyuz. CW Enerji’nin halka arz sonrasında da başarılarının devam edeceğine inancımız tam. Kendilerine bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

QNB Finansinvest Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Pamir Karagöz de şunları kaydetti:

"QNB Finansinvest olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesine ve daha da yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerjiyi, faaliyetlerinin merkezinde bulunduran CW Enerji’nin halka arzını rekor talep sayısına ulaşarak başarılı bir şekilde tamamlamanın ve yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu halka arzın ülkemiz sermaye piyasaları, CW Enerji ve ortakları ile tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diliyorum."