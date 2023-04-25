CW Enerji'nin yüzde 20,20'si halka arz ediliyor

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz fiyatı 108,60 lira olarak belirlendi. Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest liderliğinde, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 105 milyon liradan 123 milyon 750 bin liraya yükselecek. Artırılacak 18 milyon 750 bin liralık nominal değerli pay halka arz edilecek. Halka arz sonrası CW Enerji'nin sermayesinin yüzde 20,20'si Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye başlayacak. Halka arzda 5 milyon liralık ek satış hakkının da kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24,24 olacak.

Halka arz büyüklüğünün ek satışla birlikte yaklaşık 3,3 milyar lira olması beklenirken, sermaye artışından elde edilecek 2 milyar liralık gelir, başta işletme sermayesinin güçlendirilmesi olmak üzere yatırım ve modernizasyon harcamaları, lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES santral alımları ile şirketin kendi tüketimine yönelik çatı ve arazi GES santralleri için kullanılacak.

Halka arza sadece bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcılar ortak olabilecek. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yurt içi kurumsal yatırımcılar ise talepleri için Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest'e başvuruda bulunabilecek.

"Çevre bilinci yüksek yatırımcıların ilgisini önemsiyoruz"

Halka arz ile ilgili detayların paylaşıldığı basın toplantısında konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, doğal, yenilenebilir ve sınırsız bir enerji kaynağı olan güneşin, dünyanın geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Sarvan, sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı olarak güneşin sahip olduğu potansiyelin önemine dikkati çekerek, "Buradan yola çıkarak özellikle çevre bilinci yüksek ve gezegenimizin geleceği için sorumluluk alan yatırımcıların ilgisini önemsiyoruz. CW Enerji olarak 13 yılda Türkiye'de çok önemli işlere imza attık. Önümüzdeki yıllarda da birlikte büyüyeceğimiz ve bizimle beraber gezegenimizin geleceği için faydalı işler yapacak yatırımcılara kapılarımızı açıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak adına yürüttüğümüz çalışmalar bize ortak olacak yatırımcılarımızın da desteği ile daha da anlam kazacak." diye konuştu.

CW Enerji'nin yıllık toplam cirosunu geçen yıl yüzde 374,4 artırarak yaklaşık 4 milyar 758 milyon liraya taşıdığını, net karının ise aynı dönem itibarıyla 904 milyon liraya ulaştığını belirten Sarvan, şunları kaydetti:

"CW Enerji kurulduğu 2010'dan bu yana Türkiye'de çok iyi işlere imza attı. Toplam 44 bin 734 metrekare alan üzerinde kurulu 28 bin 230 metrekare kapalı alana sahip Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisimizde yıllık 1800 megavat pik güneş paneli üretim kapasitesine ulaştık. Bunun yanı sıra yine Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım'da bulunan 6 bin 747 metrekare kapalı alana sahip eski üretim tesisimiz depo olarak kullanılmakta iken restore edilerek Eva üretimi tesisi haline getirilmiştir. AOSB 1. Bölge’de merkez tesisimizin hemen bitişiğinde 19 bin 966 metrekare alana sahip yeni bir yer alınarak 2023 yılı itibarıyla Lityum Batarya enerji depolama sistemleri üretimi ve depo alanı oluşturduk. Tüm bunlara ek olarak ayrıca Antalya Serbest Bölge'de 2 bin 492 metrekare alana sahip yine üretim ve depolama alanımız bulunmaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de üretilmediği için ithal etmek zorunda olduğumuz ve güneş panellerinin üretiminde önemli bir hammadde olan EVA'nın üretimine de başlayarak ithal girdi maliyetlerimizi önemli ölçüde azaltacağız. Kısacası, hem teknolojik hem de nakit akışı açısından güçlü bir yapımız var. Ancak kurumsallaşmak, global rekabette güçlü olmak için en önemli şartlardan bir tanesi. Bu anlamda kurumsallaşmak ve halka arz ile hesap verebilir şeffaf bir şirket olmak en temel amacımız. Ayrıca bugüne kadar yurt içi talebe verdiğimiz önceliğin yanına ihracat pazarlarında da gelişim göstermeyi hedefliyoruz."