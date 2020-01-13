Dolar/TL kuru 5,90’ın altına geriledi
İran-ABD gerginliğiyle sert yükselişe geçen dolar/TL kuru, Trump açıklamalarından sonra 5,95’den 5,87’ye geldi.
İran’ın tesislerini vurduğu ABD Başkanı Trump, hiçbir Amerikan askeri zayiatının yaşanmadığını belirtip, İran’a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak diyaloğa açık olduklarını belirtti.
Böylelikle 5,90 bandının altına geçtikten sonra düşüş eğilimine girdi. Bu hafta yılın ilk PPK toplantısı var ve sonuçları merak ediliyor.
Kurda 5,86 düşüşlerin devamlılık sağlayıp sağlamaması adına önemli bu desteğin daha altında 5,83 ve 5,80 bulunuyor.
5,91 bandı üzerinde duran hareketli ortalama seviyelerinin yeniden yukarı aşılması kurun yeniden momentum kazanması açısından kritik olacak.
Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 5,84, 5,82 ve 5,80 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri.
Gelebilecek olası alımlarla 5,88, 5,90 ve 5,92 dirençleri takip edilebilir.
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