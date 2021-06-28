2021 yılının başından bu yana dünya genelinde halka arz fırtınası yaşanıyor. Yılın ilk yarısında halka arzların toplam bedeli 350 milyar dolara ulaştı.

Şirketler, rekor düzeyde yüksek hisse senedi fiyatlarını nakde çevirebilmek için halka açık pazarlarda daha önce hiç olmadığı kadar yoğun bir yarış içine girdi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu yılın ilk altı ayında, halka arzlarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 350 milyar dolar seviyesi yakalandı ve 2020’nin ikinci yarısındaki 282 milyar dolarlık önceki rekor geçilmiş oldu.

Geçen yıl halka arz furyası başladığında, özel amaçlı satın alma şirketleri de pazarı istila etti. Bu yıl, hisse senetleri hızla yükselmeye devam ederken, eğilim yenilenebilir enerji şirketlerini ve çevrimiçi perakendecileri kapsayacak şekilde genişledi.