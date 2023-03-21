Eksun Gıda'da halka arz sonuçları belli oldu

Yapı Kredi Yatırım, Eksun Gıda halka arzında yaklaşık 20 milyon adet hissenin 48,9 TL’den satıldığı bilgisini verdi.

Halka arz edilen hisselerin yüzde 57’si yurtiçi bireysel, yüzde 35’i yurtiçi kurumsal, yüzde 5’i yurtdışı kurumsal, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına tahsis edildi.

Halka arza sunulan hisselerin yüzde 9,79’unu Hedef Portföy, yüzde 7,17’sini Re-Pie Portföy ise aldı.

Halka arz ile ilgili olarak daha önce Bloomberg HT yayınında konuşan Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir halka arz gelirinin yüzde 30'unun yatırımlara gideceğini ifade etmişti.

Demir "Halka arzdan gelecek gelirleri rekabet, verimlilik ve üstünlük adına en iyi yerlerde değerlendirmek istiyoruz. Bu gelirin yüzde 30’u yatırımlara gidecek, yüzde 70'i de işletme sermayesi olacak. Ortaklara herhangi bir satış olmayacak" dedi.