Eksun Gıda halka arz tarihleri açıklandı

Eksun Gıda ve Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden satışlara göre 324. sırada yer alan ve bünyesinde Sinangil Un ve Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (Eksun Gıda), Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmek için gün sayıyor.

Nielsen Perakende Araştırma Raporu'na göre Eylül 2022 itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip olan Eksun Gıda, zincir marketler hariç tutulduğunda, toplam cirosu ile pazar lideri konumunda ve yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip.

Yapı Kredi Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde yürütülecek halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak. Halka arzda Eksun Gıda'nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL'ye artırılacak.

Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 15-16-17 Mart'ta 48,90 TL fiyattan talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 980 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası Eksun Gıda'nın yüzde 28,63'ü BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.

Eksun Gıda, halka arz gelirinin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımları için kullanacak. Şirket, elde edeceği kaynağın önemli bir kısmını Tekirdağ ve Konya'da kurulu un üretim tesislerinde elektrik ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 megavatlık yenilenebilir enerji santrali ile un silosu, tesis, makine yatırımları için kullanmayı hedefliyor. Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.

"Halka arz süreci ile birlikte kurumsallık standartlarımızı daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Eksun Gıda’nın hem teknolojik hem de kurumsal açıdan olgunlaşma sürecini tamamlamasının ardından halka açılmak için adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimizde son 5 yılda teknolojik ve kurumsal dönüşüm kapsamında 47 milyon 214 bin TL'lik yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların ardından ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacağına inandığımız halka arz süreci için gerekli adımları attık. Yarım asrı devirmiş Sinangil Un markamızın yanında glütensiz mamuller pazarının önemli bir oyuncusu olan Gluten Yok markamız ile sahip olduğumuz kurumsal yapımızı halka arz süreci ile yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar hedeflediğimiz tüm başarıları gerçekleştirmiş köklü bir şirket olarak halka arz süreci ile birlikte kurumsallık standartlarımızı daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz."

Eksun Gıda'nın Ocak-Eylül 2022'de toplam cirosunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL'nin üzerine çıktığını bildiren Demir, "Eksun Gıda'nın net karı 2022'nin 9. ay itibarıyla 202 milyon TL'ye ulaştı. 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 9,2 olan FAVÖK marjımız ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 15,5'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Demir, 1996 yılından bu yana ikisi Tekirdağ'da, biri Konya’da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip 3 ayrı fabrikada un üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştirdiklerini de belirten Demir, "Bünyemizde barındırdığımız Sinangil markalı unlar dahil 200'ü aşkın ürün çeşidine sahibiz. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay alınarak kurulan AR-GE merkezimizde glütensiz un, glütensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürütüyor, böylece hızla değişen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyoruz." ifadelerini kullandı.