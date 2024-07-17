Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den dün (16 Temmuz) KAP'a yapılan bilgilendirmede şu açıklama yer aldı: Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2024 tarihleri itibarıyla, toplam 13.062.018.788 (KDV Hariç), satışa esas brüt 161.550 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.254 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışların toplamda 822.678.516 TL (KDV hariç) değerindeki 58 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir.