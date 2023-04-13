Europower Enerji halka arz ediliyor

SPK'nın geçtiğimiz hafta onayladığı Europower halka arzında talep toplama dün başladı.

Şirket paylarının halka arzı Ak Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşecek.

Halka arz edilecek toplam 50.000.000 nominal değerleri payların yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 3'ü grup çalışanlarına, yüzde 17'lik kısım ise yurt içi kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

Yapı Kredi'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirket’in 175.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL’ye çıkarılması sebebiyle artırılacak 45.000.000 TL nominal değerli toplam 45.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı’nın sahip olduğu 3.787.500 TL, Ali Gökhan Öztürk’ün sahip olduğu 725.000 ve Ramin Malek’in sahip olduğu 487.500 TL olmak üzere toplam 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu pay halka arz edilecektir.

Ek satış olması durumunda mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı’nın sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli toplam 10.000.000 adet B grubu pay ortağın nihai kararına tabi olmak üzere dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde 60.000.000 TL nominal değerli toplam 60.000.000 adet B grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

Toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket’in halka açıklık oranı halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı %22,73 olacaktır. (Ek satış olması halinde %27,27)

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi 15 gün süre ile yapılacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup pay satış fiyatı 40,60 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilecek toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların;