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  • EYG GYO’nun halka arz büyüklüğü 352,2 milyon TL oldu

EYG GYO’nun halka arz büyüklüğü 352,2 milyon TL oldu

EYG GYO’nun halka arzında büyüklüğün 4,49 katı talep gelirken, payların neredeyse tamamı bireysel yatırımcılara dağıtıldı.

26 Aralık 2022 | 14:27
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EYG GYO’nun halka arz büyüklüğü 352,2 milyon TL oldu

Tacirler Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde 14,23 TL birim fiyatla talep toplama işlemleri tamamlanan halka arzda EYG GYO'nun 24 milyon 750 bin TL nominal değerli payı yatırımcılara sunuldu.

Paylar için toplam arzın 4,49 katına karşılık gelen 111 milyon 316 bin 881 TL nominal değerli talep geldi.

EYG GYO’nun paylarının halka arzında 882 bin 281 yurt içi bireysel yatırımcıya, 27 yurt içi kurumsal yatırımcıya, 1.330 yurtdışı bireysel yatırımcıya ve bir yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 883 bin 639 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

 

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