İkinci dalganın büyüme endişelerini artırdığı ortamda ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in seçimler öncesinde ek mali paketin çıkartılmasının zor olduğunu söylemesi, piyasalara satış getirdi.

Piyasalar seçim öncesi ek mali paket beklemiyor. Ancak uzmanlara göre, küresel risk iştahının azaldığını söylemek için erken. Dolar, yen, altın gibi emin liman yatırım araçlarında önemli bir hareket görülmüyor.

Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Türkiye gibi GOÜ hisseleri dünya piyasalarındaki satışa katılmıyor. Koronovirüs salgınında ise piyasalarda ikinci dalga endişeleri de var. Fransa’da gece sokağa çıkma yasağı tekrar geldi. İçeride ise gösterge faizde yüzde 13,5’lerdeki seyir devam ediyor.

Gösterge faiz tarafında yükseliş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak.

Uzmanlar, 22 Ekim’de sıkılaşma döngüsünün devam ettirilmesini, 150 ila 200 baz puanlık bir faiz artırımı gelmesini bekliyor. Gösterge faizin yönü buna bağlı olarak belirlenecek.