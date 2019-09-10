Faiz indiriminde ikinci dalga bekleniyor

Eylül 10, 2019 0 Yorum 96 Okunma
Faiz indiriminde ikinci dalga bekleniyor

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 12 Eylül’deki toplantısında 200-250 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

Enflasyon, kurdaki oynaklık ve ülke risk primindeki düşüşe bağlı olarak daha fazla indirim de olabilir.

Bu indirim mevduat ve kredi faizlerini de aşağı çekecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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