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FCA'dan halka arzları kolaylaştırma adımı

İngiliz denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), Londra Borsası'nda (LSE) halka arzların artırılması için gereken koşulların kolaylaştırılması yönünde bir dizi değişikliğin yapılmasının planlandığını bildirdi.

03 Mayıs 2023 | 14:50
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FCA'dan halka arzları kolaylaştırma adımı

FCA'den yapılan açıklamada, FCA'nın, halka arz rejimini, şirketlerin İngiltere'deki hisselerini halka arz edebilmelerine izin verilmesi için izlemeleri gereken kuralları daha etkili, anlaşılması daha kolay ve daha rekabetçi hale getirmek istediği belirtildi.

Kurumun İngiltere'nin (finansal hizmetlerde) pozisyonunun geliştirilmesi için yıllardır çaba gösterdiği kaydedilen açıklamada, FCA'nın, 2 yıl önce ülkenin AB'den ayrılmasının ardından halka arzlarda büyüme ve rekabet gücünün artırılması amacıyla dikkate değer reform adımları attığı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin yıllardır Avrupa'nın en büyük finans merkezi konumunda bulunduğu hatırlatarak, ülkede halka arzların 2008 yılından bu yana yüzde 40 azaldığı belirtildi.

Şirketlerin halk arzlarında denetim kurumlarının değerlendirmelerinin yanı sıra vergi ve sermaye miktarı gibi unsurların da göz önüne alındığı, bazı şirketlerin ve danışmanların İngiltere'nin halka arz rejimini çok karmaşık ve zahmetli bulduğu aktarılan açıklamada, bu sebeple kurumun, halka arzlarda mevcut "standart' ve "premium" segmentlerinin şirketlerdeki hisse senetleri için tek bir kategori altında toplanmasını da içeren bir dizi değişikliğin yapılmasını önerdiği bildirildi.

Açıklamada, halk arzlarda tek kategori uygulanmasının henüz hazırlık aşamasında olan şirketlerin halka arza gitmekten vazgeçmesinin önüne geçilmesini hedeflediği, şirket satışı ve birleşmelerinde hissedarların tamamının oy kullanması yönündeki zorunluluğun da kaldırılmasının planlandığı kaydedildi.

"Daha fazla şirketi İngiltere'de listelemeye ve büyümeye teşvik etmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FCA Üst Yöneticisi Nikhil Rathi, Londra'nın, sermaye artırmayı amaçlayan şirketler arasında küresel anlamda iyi bir üne sahip olduğunu, büyük bir uluslararası pazar konumunda bulunduğunu belirtti.

Rathi, "Düzenleme önemli bir rol oynasa da bir şirketin halka arz edilip edilmeyeceği ve nerede halka arz edileceği konusundaki karar, birçok faktörden etkilenir." ifadesini kullandı.

Yapılması planlanan değişikliğin finans sektörü temsilcileri ve hükümet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Rathi, "Diğer son derece rekabetçi uluslararası pazarlara kıyasla daha fazla şirketi İngiltere'de listelemeye ve büyümeye teşvik etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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