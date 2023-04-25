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Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Süper Lig'de dün aldığı beraberlikle taraftarını üzen Fenerbahçe'nin, borsada işlem gören hisseleri yüzde 8 değer kaybederek 51,70 liraya geriledi.

25 Nisan 2023 | 11:06
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Fenerbahçe borsada da yatırımcısını üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray'ın bu hafta Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kalmasının ardından takipçisi Fenerbahçe'nin hisseleri dün yüzde 9,95 yükselişle tavan olmuştu.

Fenerbahçe, dün akşam İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak Galatarasay ile arasındaki puan farkını düşürmek için yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

Beraberlik sonucunun ardından Galatasaray ile puan farkı 6'da kalan Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 8,5 azalarak 51,70 liradan işlem görürken, saat 10.30 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 6,5 yükselişle 9,45 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 6'nın üzerinde primle 12,15 lira, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 0,3 azalışla 3,50 liradan işlem görüyor.

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