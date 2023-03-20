ARA
Bist 100
5042,95
-1,82%
Bist 100
Dolar/TL
19,0183
-0,0018%
Dolar/TL
Euro/TL
20,379
0,4714%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0716
0,45%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1210,49
-0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Fenerbahçe borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Fenerbahçe borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin, borsada işlem gören hisseleri yüzde 10 değer kazanarak tavan fiyata yükseldi.

20 Mart 2023 | 12:27
0
Fenerbahçe borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray bu hafta Konyaspor karşısında mağlup olurken, takipçisi Fenerbahçe Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galibiyetin ardından Galatasaray ile puan farkını bir maç eksiği ile 6'ya indiren Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 58,20 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, saat 11.00 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 5 düşüşle 8,72 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 2'ye yakın primle 8,70 lira, Trabzonspor hisseleri ise yatay seyirle 3,74 liradan işlem görüyor.

0
  • IDEAS 27,02 -6,25% DETAY
  • GSRAY 8,53 -6,57% DETAY
  • POLTK 2244,9 -6,66% DETAY
  • INVES 127,2 -7,15% DETAY
  • ALFAS 336,2 -8,22% DETAY
  • MARKA 9,54 -10% DETAY
  • ISATR 352352,9 -9,74% DETAY
  • SDTTR 133,9 -9,47% DETAY
  • ONCSM 111,6 -9,27% DETAY
  • ALTIN GRAM - TL 1210,49 -0,45%
  • ALTIN ONS 1979,49 -0,49%
  • BIST 100 5042,95 -1,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0183 -0,0018%
  • EURO/TURK LIRASI 20,379 0,4714%
  • EURO/USD 1,0716 0,45%
  • INGILIZ STERLINI 1,22336 0,34532%
  • JAPON YENI 131,389 -0,391%
  • KANADA DOLARI 1,36948 -0,27017%
  • RUS RUBLESI 76,6695 -0,3775%
Günün En Çok Okunanları
TOKİ 50 ilde arsa satışı yapacak... Listede Ankara, İstanbul, İzmir de var
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
Enflasyondan kaçan PL ürünlere yöneldi: Market zincirleri neler söylüyor?
GERİ
İLERİ
TOKİ 50 ilde arsa satışı yapacak... Listede Ankara, İstanbul, İzmir de var
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Yeni Lexus RX Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
85 yıllık bir Harvard araştırmasına göre en mutsuz işler
Çok az kişinin sahip olduğu 1 numaralı kariyer özelliği
Başvuru için süre kısıtlaması olacak mı? 10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor
Rolls-Royce'un ay planı ne anlama geliyor?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL