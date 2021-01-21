Doğan Holding, Galata Wind Enerji’nin hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Doğan Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’nuna yapılan açıklamada, Galata Wind Enerji’nin esas sözleşmesinin Sermaye Piysasası Mevzuatı’na uyumunun sağlanması amacıyla gerekli onayı almak üzere 21 Ocak’ta Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapıldığı, hisselerinin halka arz edilmesi çalışmalarını başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır” denildi.

Yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapan Galata Wind Enerji A.Ş.’nin portföyünde tamamı YEKDEM kapsamında olan toplam 269 MW kurulu güce sahip 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunuyor.