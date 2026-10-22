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Garanti BBVA’nın 3. çeyrek finansal sonuçları için tarih belli oldu

Garanti Bankası, 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını 28 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

Garanti BBVA’nın 3. çeyrek finansal sonuçları için tarih belli oldu

Garanti Bankası, 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını 28 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihte finansal tablolarla birlikte açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporları da yayımlanacak.

Şirketten yapılan açıklama şöyle: 

Bankamızın 01.01.2026 - 30.09.2026 dönemine ilişkin dokuz aylık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 28.10.2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Saygılarımızla,

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Ekonomist
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