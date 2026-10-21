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Edip Üçok
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Gelecek hafta 5 şirket temettü dağıtacak (26-30 Ekim) | Temettü takvimi

26-30 Ekim 2026 haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören 5 şirket, belirlenen hak kullanım tarihlerinde kâr payı dağıtımını tamamlayarak nakit ödemelerini yatırımcıların hesaplarına aktaracak.

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Gelecek hafta 5 şirket temettü dağıtacak (26-30 Ekim) | Temettü takvimi

Ekim ayının son haftasına girilirken Borsa İstanbul'da kar payı dağıtım heyecanı devam ediyor. Yatırımcıların merakla beklediği 26-30 Ekim 2026 haftalık temettü takviminde yer alan şirketler, hak kullanım tarihleri ve nakit kâr payı detayları belli oldu.

1 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)

Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,04

2 Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY)

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY)

Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,08

3 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,10

4 Merit Turizm Yatırım ve İşletme (MERIT)

Merit Turizm Yatırım ve İşletme (MERIT)

Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,42

5 Desa Deri Sanayi ve Ticaret (DESA)

Desa Deri Sanayi ve Ticaret (DESA)

Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,08
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Edip Üçok
EKONOMİST YAZARI Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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