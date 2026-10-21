Gelecek hafta 5 şirket temettü dağıtacak (26-30 Ekim) | Temettü takvimi

Ekim ayının son haftasına girilirken Borsa İstanbul'da kar payı dağıtım heyecanı devam ediyor. Yatırımcıların merakla beklediği 26-30 Ekim 2026 haftalık temettü takviminde yer alan şirketler, hak kullanım tarihleri ve nakit kâr payı detayları belli oldu.
1 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)
Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026
Pay Başı Net Temettü: 0,04
2 Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY)
Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026
Pay Başı Net Temettü: 0,08
4 Merit Turizm Yatırım ve İşletme (MERIT)
Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026
Pay Başı Net Temettü: 0,42