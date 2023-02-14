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Göknur Gıda'nın halka arzı ikinci kez ertelendi

Göknur Gıda'nın halka arzında deprem sonrası yaşanan gelişmeler dolayısıyla ikinci kez erteleme kararı alındı.

14 Şubat 2023 | 11:09
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Göknur Gıda'nın halka arzı ikinci kez ertelendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle daha önce 8-10 Şubat tarihinde yapılması planlanan halka arz 15-17 Şubat tarihine ertelendi.

15-17 Şubat tarihlerine ertelenen Göknur Gıda'nın halka arzı deprem felaketinin etkilerinin sürmesi ve borsada işlemlere ara verilmesi nedeniyle tekrar ileri bir tarihe ertelendi. 

Yapı Kredi Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pazartesi akşamı yapılan açıklamaya göre, "Deprem felaketi ve sonrasında Borsa İstanbul pay piyasasında işlemlere ara verilmesi sebebiyle Göknur Gıda paylarının halka arzı daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelendi" denildi. 

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