Üçüncü çeyrekte artan fonlama ve risk maliyetleri, banka kârlarını sınırlandırdı. Kredi geri ödemelerindeki gecikmelerin sorunlu kredileri büyütmesi ve artan provizyon giderlerinden dolayı kârlılığın baskılanması son çeyrek için risk oluşturuyor.

En çok Akbank, Garanti ve YKB öneriliyor. Borsa İstanbul’da (BİST) üçüncü çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Biz de üçüncü çeyrek banka finansallarını analiz ettik.

Tablomuzda; 18 bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki dokuz aylık sonuçlarına, yıllık bazda karşılaştırmalı şekilde yer verdik.

Üçüncü çeyreğin değerlendirmesini yaptıktan sonra son çeyrek beklentilerini de inceledik. Ayrıca dört aracı kurumun banka hisselerindeki öneri ve hedef fiyatlarını öğrendik. Dört kurumun da ‘al’ dediği bankalar Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi (YKB) oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.