Borsada hisse ağırlıklı portföy öneriliyor
Son dönemde süren destekleyici global gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki iyileşmeler, enflasyon ve faizlerdeki düşüşler ile birlikte borsa da kayda değer bir ilerleme kaydetti.
Süren bu iyimser havanın yeni yılın ilk günlerinde devamı beklenmekle birlikte kısa vadede 110.000-115.000 aralığının gerçekçi bir hedef olduğu belirtiliyor.
Şirketlerin finansallarına ilişkin olumlu beklentilerin artmasının endekste de yukarı hareketin itici gücü olabileceğine vurgu yapılıyor.
Uzmanlar, Borsa İstanbul’da yukarı yönlü beklentiler nedeniyle özellikle portföylerde hisse ağırlığının yüksek tutulabileceği önerisinde bulunuyor. Diğer enstrümanların ise TL mevduat, ÖST ve Altın arasında eşit dağıtılabileceği de verilen öneriler arasında.
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