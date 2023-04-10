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Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı

Koza Polyester'in 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan halka arz sonuçları belli oldu. Şirketin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL oldu.

10 Nisan 2023 | 16:02
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Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçları Garanti Yatırım Menkul Kıymetler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Yapılan açıklamada, halka arz fiyatının 24,50 TL olduğu belirtilirken; halka arz büyüklüğünün 1,1 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, "Halka arzda toplam 1.850.176 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 TL nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir." olarak açıklandı.

Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Koza Polyester”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in toplam 44.390.000 TL nominal değerli payları halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 24,50 TL olarak belirlenmiş olup, 44.390.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.087.555.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda toplam 1.850.176 yatırımcıdan halka arz edilen 44.390.000 TL nominal değerli payların 5,08 katına denk gelen 225.411.467 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,88 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise 5,68 katı talep gelmiştir.

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