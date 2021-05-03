FED toplantısında enflasyondaki artışın geçici olduğu ve faiz artırımı gerektirmediği söylemini yineleyen Powell, varlık alımlarını azaltmaya başlamayı konuşmanın zamanının gelmediğini tekrarladı.

FED kararının ardından dolar endeksi 90,50’ye doğru gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65’ten yüzde 1,61’in altına indi. Geçen hafta dolar/ TL ise 8,16-8,30 bandında işlem gördü.

Pandemi kapsamında tam kapanma süreci, geçen hafta perşembe günü itibarıyla başladı. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda, 8,25 ve 8,30 direnç seviyeleri önem arz ediyor.

8,32 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda 8,40 ve 8,48 dirençlerinin ön plana çıkabileceği kaydedilirken olası satışlarla 8,15’in altına inilmesi durumunda ise sırasıyla 8,1080, 8,05 ve 8 destekleri takip edilebilir.