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  • Maçkolik'te halka arz büyüklüğü 323 milyon TL

Maçkolik'te halka arz büyüklüğü 323 milyon TL

Maçkolik, halka arz sonuçları açıklandı. Halka arz büyüklüğü 323 milyon TL olurken, toplamda 31,5 kat talep geldi.

23 Ocak 2023 | 11:28
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Maçkolik'te halka arz büyüklüğü 323 milyon TL

2023'te halka arzlara yoğun yatırımcı ilgisi görülürken, halka açılan şirketlere yenileri ekleniyor.

Son olarak yatırımcıya sunulan Maçkolik'in halka arz büyüklüğünün 323 milyon TL olduğu açıklandı.

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Maçkolik halka arzında 38 TL fiyattan 8,5 milyon adet hisse satıldı.

Halka arza sunulan hisselerin %39’u yurtiçi bireysel, %40’ı yurtiçi kurumsal, %20’si yurtdışı kurumsal yatırımcıya, %1’i şirket çalışanlarına dağıtıldı.

Açıklamaya göre, şirket çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 1,3 katı, bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 14,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 60,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının 8,6 katı olmak üzere toplamda 31,5 kat filtrelenmemiş talep geldi.

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