New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 31.872,33 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.917,47 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalışla 11.614,39 puana geriledi.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, pay piyasalarında, yeni haftanın açılışında karışık bir seyir izleniyor.

Dün İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyurulmuştu. İsviçre Merkez Bankası'nın konuya ilişkin açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için 100 milyar franklık likidite sağlanacağı aktarılmıştı.

Ayrıca, ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları da likiditeyi artırmaya yönelik ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı almıştı.

Öte yandan, ABD bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın hisseleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bankanın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmesi sonrası yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti. S&P, dün First Republic Bank'ın kredi notunu "BB+"dan "B+"ya düşürmüştü.

Analistler, UBS'in Credit Suisse'i satın almasına karşın piyasalarda tedirginliğin devam etiğini söyledi.

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 23 ihtimalle faiz artırmayacağının, yüzde 77 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.