New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 32.237,53 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.971,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 artışla 11.823,96 puana çıktı.

Bankacılık sistemine ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününe negatif bir başlangıç yapan pay piyasalarında kapanışta pozitif bir seyir izlendi.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde yaşanan düşüş bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin küresel piyasalardaki endişeleri yeniden artırmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi bankacılık sektörünün dayanıklı olduğunu ve merkez bankası araçlarının gerektiğinde finansal sisteme likidite sağlayacak donanıma sahip olduğunu söyleyerek endişeleri gidermeye çalıştı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıkladığı son para politikası kararlarının yankıları sürerken, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic 25 baz puanlık faiz artışı kararının üzerinde çok fazla tartıştıklarını ama bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dair açık işaretler olduğuna karar verdiklerini aktardı. Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirten Bostic, Fed'in buna odaklanması gerektiğini kaydetti. Bostic, Fed'in bankacılık sektöründeki zorlukları çözebileceğinden emin olduğunu ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da bankacılık sisteminde yaşananlara karşı alınan önlemlerin uygun ve yeterince hızlı olduğunu, Fed'in enflasyonla mücadelesine devam etmesine imkan verdiğini aktardı.

Bullard, bankacılık sektöründeki gerilimlerin geçici olacağı varsayımına dayanarak ekonominin gücünü koruduğu bir ortamda nihai faiz oranı tahminini bu yıl için 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,75 aralığına yükselttiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta aylık 2 puan artışla 49,3'e çıkarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Endeks, 5 ayın en yüksek seviyesine çıksa da imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. Hizmet sektörü verisi de aynı dönemde 3,2 puan artarak 53,8 ile 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.