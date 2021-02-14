Neden yükseldi?

+Geçen hafta turizm sektörü hisselerinde önceki haftanın aksine yükseliş görüldü. Merit Turizm ve Marmaris Altınyunus geçen hafta fiyat artan turizm sektörü hisseleri arasında yer aldı.

+Kontrolmatik hissesinde son haftalarda görülen yükselişin geçen hafta da sürdüğü gözlendi. Hisse, 5-12 Şubat haftasında yatırımcılarına yüzde 32 oranında getiri sağladı.

+Borsa İstanbul Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5’inci ve 6’ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Rodrigo Tekstil payıyla ilgili bazı kararlar alındı. Bu göre hissede, 15 Şubat tarihinden itibaren üç ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirler uygulanacak. Bu haberin ardından hissede tepki alımları görüldü.

Neden düştü?

–Taç Tarım Ürünleri, Tahsin Altun – Otto Capital A.Ş. arasındaki hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3 milyon 609 bin hissenin 3 milyon 539 bin adetinin devir işleminin tamamlandığını duyurdu. Geriye kalan 70 bin adet hissenin devrinin de en kısa sürede devri tamamlanacağı açıklandı. Hisse geçen hafta yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse oldu.

-Borsa İstanbul’un kararı doğrultusunda Armada Bilgisayar hissesinde işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başladı. Hisse, geçen hafta fiyatı en çok düşen hisseler arasındaydı.

-Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisselerden olan Saray Matbaacılık hissesi geçen hafta da düşüşteydi.

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