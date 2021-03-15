8-12 Mart haftası hisse analizi…

Neden yükseldi?

+Türk İlaç ve Serum, Hepatit B aşısının Türkiye’de üretimine geçişi için Kore menşeili LG Chem ile 12.3.2021 tarihinde anlaşma imzaladı. Şirket, şu açıklamayı yaptı: “Bu anlaşma ile birlikte hepatit B aşısının da yerlileştirilmesi için ithalden imale geçiş süreci başlatılmış olup girilecek ilk ihalede yüzde 15 yerli malı avantajından faydalanılacak.

T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bulaşıcı hastalıkları önleyici Bağışıklama programı kapsamında yer alan Hepatit B aşısının TİTCK (Türkiye İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu )tarafından ruhsatlandırma çalışmalarının 150 günde tamamlanması imtiyazını sağlayan yüksek öncelik ve GMP denetim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlayan GMP/2 Öncelik onayları da alındı.” Bu haberin ardından hisse, geçen hafta en yüksek miktarlı alımların yapıldığı hisse oldu.

+Alpha Ventures Investment LLP, İz Hayvancılık Tarım’ın hâkim hissedarı oldu. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 7,4995 TL’ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının yüzd 50 fazlası ile hesaplanacak faiz eklenerek 05.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 7,6056 TL tutar ile 08.03.2021 tarihinde pay alım teklifi başladı.

Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 19.03.2021 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek. Şirket hissesi, geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.

+Önceki hafta gıda sektörü hisselerinde başlayan yükseliş geçen hafta da devam etti. Fade Gıda, ve Frigo Pak Gıda geçen hafta fiyatı artan gıda sektörü hisseleri oldu.

Neden düştü?

–Uzertaş Boya, 1.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2020 yılı faaliyetlerinden 379.021 TL dönem kârı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 912.202,21 TL dönem zararı elde etti.

TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının “Geçmiş Yıllar Zararları” hesabına aktarılmasına karar verildi.

Şirket, yasal kayıtlarına göre ”dağıtılabilir dönem kârı” oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurul’un onayına sunulmasını oybirliği ile kabul etti. Hisse geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisseleri, geçen hafta düşüşteydi. Deniz GYO ile İdealist GYO hafta fiyatı gerileyen ilgili sektör hisseleri oldu.

-Önceki hafta yükselişte olan Katmerciler Ekipman, geçen hafta ise düşüşe geçti.

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