16- 20 Kasım haftası hisse analizi…

Neden yükseldi?

+Önceki hafta düşüşte olan gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisseleri geçen hafta yükselişe geçti. Servet GYO, Ata GYO ile Avrasya GYO fiyatı yükselen GYO hisseleri oldu.

+İnfo Yatırım Menkul Değerler, 18 Kasım tarihinde Seyitler Kimya paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetleri kapsamında hisse alımı gerçekleştirdi. Seyitler Kimya hissesi geçen hafta en çok kazanç sağlayan hisseler arasında yer aldı.

+Bursa Çimento, 180 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, yüzde 177,77 oranında 320 milyon TL nakit (bedelli) artırılarak, 500 milyon TL’ye çıkarılmasına ilişkin karar aldı. Şirket, yönetim kurulu üyeleri ile talep eden ortaklardan sermaye avansı niteliğinde nakit sermaye avansı alınmasına, söz konusu tutarın şirket sermaye avansı hesabına aktarılmasına da karar verdi. Bu haberin de etkisiyle Bursa Çimento’da yükseliş yaşandı.

Neden düştü?

-Pandemi döneminde talepte artışın görüldüğü gıda hisselerinde, aşı haberlerinin etkisiyle önceki hafta başlayan düşüş geçen hafta da devam etti. Taze Kuru Gıda, AVOD Gıda, Vanet Gıda ve CarrefourSA, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

–Uzertaş Boya, geçici vergi beyannamesini açıkladı. Buna göre, şirket dokuz aylık dönemde 670 bin TL faaliyet zararı, 621 milyon TL dönem zararı elde etti. Kötü gelen bilançonun etkisiyle hisse, geçen hafta yatırımcısına kaybettirdi.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Martı Otel’in geçen hafta ise düşüşte olduğu görüldü.

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