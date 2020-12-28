Yeni kısıtlamalar nedeniyle risk iştahının daralması, doların küreselde güç kazanmasını sağlarken parite 1,2180 desteğinin altına sarktı.

Ancak bu bölgede uzun süreli kalmayan parite, destek bölgesinin üzerine yükselmeyi başardı. Piyasaların denge bulmaya başlamasıyla sakin seyrine geri dönen paritede 1,2188-1,2200 civarında yatay seyir izleniyor.

17 Aralık’ta 1,2268 ile Nisan 2018’den bu yana en yüksek seviyesini gören paritede, 1,2180’in üzerindeki seyrin pozitif görünüme işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, Noel tatilinin etkisini gösterecek olması nedeniyle işlemlerin dar bir bant aralığına sıkışacağı tahmin ediyor.