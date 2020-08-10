Dolar endeksinde 93,00 seviyesi altında zayıf hareketler devam ederken paritenin artan vaka sayılarının ve jeopolitik gerilimin neden olduğu endişelerle birlikte 1,1850 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğinde, paritenin 1,1870 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

1,1840 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırasıyla 1,1900, 1,1930 ve 1,1970 seviyelerinin, takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri olarak gösteriliyor.

Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1840, 1,1810 ve 1,1780 destek seviyeleri takip edilebilir.