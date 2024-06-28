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Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. dün (27 Temmuz) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

28 Haziran 2024 | 05:22
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. yönetim kurulu temettü dağıtmama teklifini genel kurul onayına sunacak. Şirketten dün (27 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı: Yönetim Kurulu önerisi: Şirket, 2023 yasal kayıtlarına göre 2.427.277,00 TL net dönem karından kanunen ayrılması gereken 121.364,00 TL genel kanuni yedek akçeyi ayırmış, kalan tutarı ise olağanüstü yedeklere aktarmıştır. 2.305.913,00 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesinin ilk genel kurulda önerilmesine karar verilmiştir.

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Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Küresel halka arzlar yılın ilk yarısında geriledi
TOFAŞ'dan (TOASO) üretime geçici ara
Beşiktaş'tan KAP'a transfer bildirimi
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
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