Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. yönetim kurulu temettü dağıtmama teklifini genel kurul onayına sunacak. Şirketten dün (27 Temmuz) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgi paylaşıldı: Yönetim Kurulu önerisi: Şirket, 2023 yasal kayıtlarına göre 2.427.277,00 TL net dönem karından kanunen ayrılması gereken 121.364,00 TL genel kanuni yedek akçeyi ayırmış, kalan tutarı ise olağanüstü yedeklere aktarmıştır. 2.305.913,00 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerin, güncel finansal durum göz önünde bulundurularak, şirketin finansal yapısının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla geçmiş yıllar karları olarak muhasebeleştirilmesinin ilk genel kurulda önerilmesine karar verilmiştir.