Sasa'da hisse geri alım kararı

Ekonomi yönetiminin Borsanın depremin ilk günlerinde açık olması nedeniyle ortaya çıkan hasarı telafi etme çabalarında öne çıkan hisse geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemeleri ardından şirketler hisse geri alımlarına yöneldi.

Son olarak Sasa da hisse geri alım programı açıkladı.

Sasa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin yönetim kurulunun 15 Şubat 2023 tarihli toplantısında paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi ile sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan Sasa pay geri alımı yapılmasına karar verildi.

Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 500 milyon TL olacak. Geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verildi.

Şirketin geri alım programı azami süresi 1 yıl olarak belirlendi.