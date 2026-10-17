SPK'dan haftalık bülten: 2 şirketin sermaye artırımına onay çıktı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 380 milyon 741 bin 892 liralık bedelsiz, Şekerbank TAŞ'ın ise 1 milyar liralık bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 20 milyar liralık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 500 milyon dolarlık, Koç Finansman AŞ'nin 3 milyar 550 milyon liralık, Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ'nin 3 milyar liralık, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar liralık ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 15 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Misyon Yatırım Bankası AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 6 milyar lira, TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun 5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ Bir No’lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 700 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ve Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 750 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusu da onaylandı.

Akasya Portföy Yönetimi AŞ'nin borçlanma araçları, değişken, hisse senedi, para piyasası ve serbest şemsiye fonlarının kuruluşuna izin verildi.

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul, ayrıca 37 gerçek kişi, 5 tüzel kişi hakkında işlem yasağı kararı ve 21 gerçek kişi hakkında ise lisans iptali kararı verdi.