İşte SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları:



1 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (VAKFN) - % 75 Şirket daha önce KAP'a yaptığı bildirimde "2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000.-TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %75,00 oranında artırılarak 3.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" bilgisini paylaşmıştı.

2 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA) - % 100 Şirket 26 Temmuz'da KAP'a "2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 650.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı % 100), Artırılan 650.000.000.-TL'nin tamamının Sermaye Düzetme Farkları hesabından karşılanmasına, Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye % 100 oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" bilgilendirmesi yapmıştı.