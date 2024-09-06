ARA
DOLAR
33,99
0,09%
DOLAR
EURO
37,80
-0,11%
EURO
GRAM ALTIN
2751,00
0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9941,27
0,05%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları

SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları

SPK'nin dün yayınlanan 5 Eylül tarihli bülteninde 3 şirketin bedelsiz pay ihracının onaylandığı duyuruldu.

06 Eylül 2024 | 10:59
Son Güncellenme: 06 Eylül 2024 | 11:30
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları

İşte SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları:
 

1 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (VAKFN) - % 75

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (VAKFN) - % 75 Şirket daha önce KAP'a yaptığı bildirimde "2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000.000.-TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %75,00 oranında artırılarak 3.500.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" bilgisini paylaşmıştı.

2 BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA) - % 100

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA) - % 100 Şirket 26 Temmuz'da KAP'a "2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 650.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı % 100), Artırılan 650.000.000.-TL'nin tamamının Sermaye Düzetme Farkları hesabından karşılanmasına, Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye % 100 oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" bilgilendirmesi yapmıştı.

3 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKGYO) % 16,95

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKGYO) % 16,95 Şirket haziran ayında KAP'a "2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosunda gösterilen Şirket Karının %38,2189'u ve ödenmiş sermayenin %16,95 oranındaki 500.000.000,- TL'lik kar tutarının Bedelsiz Pay şeklinde dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi sonucu; 5.000.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.950.000.000,- TL olan şirketimiz ödenmiş sermayesinin %16,95 oranında artırılarak 3.450.000.000,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur" açıklaması yapmıştı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2751 0,12%
  • ALTIN ONS 2517,52 0,02%
  • BIST 100 9941,27 0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,866 -0,405%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34922 -0,08183%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,81 1,052%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,989 0,0912%
  • EURO/DOLAR 1,1108 -0,0212%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8004 -0,108%
  • STERLIN/DOLAR 1,3175 -0,04552%
Borsa Haberleri
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
GERİ
İLERİ
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
Galatasaray yeni transferini KAP'a bildirdi
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL