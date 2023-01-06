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Tavuk Dünyası'ndan halka arz başvurusu

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının ek satış hariç yaklaşık %20,7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sundu.

06 Ocak 2023 | 11:11
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Tavuk Dünyası'ndan halka arz başvurusu

Tavuk Dünyası paylarının ek satış hariç yaklaşık %20,7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sundu.

SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim.com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.

Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79,7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Tavuk Dünyası'nın, 30 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye’nin 52 şehrinde ve KKTC’de olmak üzere, toplamda 275 restoranı bulunuyor.

Şirket 2022 yılının ilk 9 ayında kendi restoranları ve bayi restoranları ile toplam 1,5 milyar TL’yi aşan satış rakamına ulaştı. Bu satışlar bir önceki yılın aynı dönemi kaydedilen toplam satışların yaklaşık 3 katına ulaştı.

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