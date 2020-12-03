Merkez Bankası’nın verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 234 milyon dolarlık hisse senedi, 147 milyon dolarlık tahvil aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Kasım haftasında net 234 milyon dolarlık hisse senedi, 147 milyon dolarlık tahvil aldı. Geçen hafta hisse ve tahvillere yabancılardan sırasıyla 390 milyon dolar ve 176 milyon dolarlık alım gelmişti.

Türk Lirası cinsi varlıklarda yabancı alımları azalan bir seyir izlese de 13 Kasım haftasından bu yana devam ediyor. Hisse senetlerinde üç haftalık net yabancı girişi yaklaşık 1 milyar 238 milyon dolar olurken, tahvillerde 616.6 milyon dolar seviyesinde.

Yabancıların hisse senedi stoku geçen hafta itibarıyla 24 milyar 952 milyon dolar oldu. DİBS stoku ise 6 milyar 114 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 189 milyon dolar azaldı *

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı haftada 189 milyon dolar azalarak 228 milyar dolara geriledi. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 101 milyon dolar arttı, tüzel kişilerde 289 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan haftalık bilgilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı aynı dönemde altın hariç 378 milyon dolar arttı.