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Turkcell üçüncü çeyrek finansal sonuç takvimini açıkladı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 9 Kasım 2026’da seans kapanışı sonrasında açıklamayı planladığını duyurdu.

Turkcell üçüncü çeyrek finansal sonuç takvimini açıkladı

Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde finansal sonuç açıklama takvimini paylaştı.

Buna göre, 1 Temmuz–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçların 9 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanıyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 1 Temmuz 2026-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 9 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.

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