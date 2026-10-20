Turkcell üçüncü çeyrek finansal sonuç takvimini açıkladı

Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde finansal sonuç açıklama takvimini paylaştı.
Buna göre, 1 Temmuz–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçların 9 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanıyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:
Şirketimizin 1 Temmuz 2026-30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 9 Kasım 2026 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.