Üç kritere göre 2020 yılı son çeyrek bilançolarında demir-çelik, dayanıklı tüketim, otomotiv, telekom ve yazılım sektörleri öne çıktı. 2021 ilk çeyrek sonuçlarında ise artan faizlerle talepteki yavaşlama ve kurun seyri önemli olacak.

Üç kriterde bilançosu parlayan 38 şirket Borsa İstanbul’da (BİST), 2020 son çeyrek bilanço dönemi geçen hafta tamamlandı. Son çeyrek, yurtdışında ekonomik aktivitedeki ılımlı toparlanmanın korunduğu bir dönem oldu.

Bir yanda salgına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle kısmi kapanmalar görülürken, diğer yanda aşılama süreci başladı. Yurtiçinde ise ekonomideki toparlanma sürdü.

Yeni ekonomi yönetimiyle TL’nin değer kazanmaya başladığı ancak faizlerdeki yükseliş eğilimiyle kredi hacmindeki yavaşlamanın belirginleştiği bir son çeyrek izlendi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.