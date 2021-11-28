Artan ekonomik aktivite ve emtia fiyat artışları üçüncü çeyrekte net kârlara damga vurdu. En yüksek kâr artışı havayolu, demir-çelik, petrokimya, telekom, teknolojiden geldi. Kurdaki yükseliş; son çeyrekte ihracatçı şirketleri olumlu, ithalatçı ve döviz borçlu şirketleri ise olumsuz etkileyecek.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2021 üçüncü çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Üçüncü çeyrekte; artan emtia ve enerji fiyatlarıyla gözlenen arz kısıntıları küresel ölçekte yüksek enflasyonun geçiciliğinin sorgulanmasını beraberinde getirdi.

Yurtiçinde ise TL’deki değer kaybı süreciyle birlikte BİST’te yükselişlerin daha sınırlı kaldığı bir seyir yaşandı. Temmuz ayı başında 1.373 olan BİST-100, eylül sonunda 1.400’ü görebildi. Aynı dönemde dolar/TL ise 8,66’dan 8,90’a çıktı.

Bu dönemde finans dışı şirketlerin bilançolarında salgından çıkış ve emtia fiyat artışları net kârlara damga vurdu. Demir-çelikteki büyüme ve kârlılık 2020 üçüncü çeyreğin oldukça üzerinde gerçekleşti. Geçen yılın düşük baz etkisinin en yoğun yaşandığı havacılık ile petrokimya şirketleri de kârlılığa olumlu katkı yaptı.

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